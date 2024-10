NBA Preview, Northwest Division 2024-2025: favorite per l’anello o in rebuilding totale

La Northwest Division si presenta ai nastri di partenza della stagione ospitando tre delle squadre migliori della Western Conference. Gli Oklahoma City Thunder, reduci da un’annata straordinaria in cui sono stati la sorpresa della NBA, si sono rafforzati ulteriormente in questa offseason, e sono tra i favoriti per la vittoria del titolo. Nelle gerarchie partono più dietro i Nuggets e i Timberwolves, ma occhio a scommettere contro Nikola Jokic e Anthony Edwards. Completano infine la Division Portland e Utah, alle quali spetterà (sulla carta) l’ingrato compito di fanalino di coda della Conference.

Le speranze di Denver di lottare per il titolo sono ovviamente legate alle prestazioni in campo del giocatore migliore della NBA di oggi, il tre volte MVP Nikola Jokic. Il serbo è sempre una certezza per i Nuggets: ormai ci ha abituato a giocare a un livello inarrivabile nella metà campo offensiva, e con onestà diciamo che ogni anno sembra salire di livello anche in difesa. Non è certamente un difensore elite, ma quando conta veramente (leggere Playoff) Jokic è capace di impegnarsi e rendere nella metà campo difensiva.

Sul secondo miglior giocatore presente nel roster, Jamal Murray, pesa come un macigno la sua condizione fisica. La point guard canadese è, al nostro avviso, tra i migliori della NBA nel suo ruolo quando riesce a giocare con continuità. Tutti abbiamo in mente le sue prestazioni nella vittoriosa campagna Playoff del 2023, quando ha viaggiato a 26 punti, sette assist e sei rimbalzi di media. In questa estate, impegnato alle Olimpiadi con la selezione canadese, ha faticato a giocare bene, e a soli 27 anni deve riuscire a superare i seri problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento (l’infortunio al legamento crociato anteriore e i guai alle caviglie, per intenderci).

Nelle ultime due offseason, dopo la vittoria del titolo, i Denver Nuggets hanno perso alcuni dei giocatori di rotazione fondamentali per quell’anello. L’ultimo, in ordine cronologico, è stato Kentavious Caldwell-Pope, che garantiva pericolosità dall’arco. KCP in estate ha firmato un triennale con gli Orlando Magic. Sicuramente i Nuggets avrebbero voluto tenerlo a roster, ma le nuove regole sul salary cap non permettevano al front office di offrirgli un contratto all’altezza. La sua abilità di allargare le spaziature dovrà essere ricoperta da qualcun altro, e l’indiziato numero uno dovrebbe essere Julian Strawther. La 29ª scelta del Draft 2023 ha mostrato qualche buon lampo nella stagione da rookie, ma ora deve fare un grande passo in avanti e diventare un two-way player e tiratore dall’arco.

Per rafforzare le rotazioni è arrivata poi la firma di Russell Westbrook, che da free agent ha scelto di giocarsi ai Nuggets le sue chance per la vittoria di un anello. Che Westbrook non sia più la stella di qualche anno fa è sotto gli occhi di tutti, ma dalla panchina può garantire ottimi minuti. Anche se la sua esplosività non è più quella di una volta, ha ancora la capacità di aumentare il ritmo della squadra 27ª in NBA per Pace Factor nella scorsa stagione. Visto il trend del gioco moderno, il punto interrogativo più grande sta nel 27.3% con cui ha tirato dall’arco nel 2023-2024.

Visto l’altissimo livello della Western Conference, per i Nuggets non sarà facile ripetere le 57 vittorie del 2023-2024. Qualche successo in meno sarà fisiologico, ma qualificarsi nelle prime quattro posizioni per avere il fattore campo al primo turno dovrebbe essere un obiettivo alla portata. E ai Playoff sappiamo che i pronostici si possono ribaltare, soprattutto quando hai in squadra il più forte al mondo.