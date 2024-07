Ja Morant nella Hall of Fame di Murray State University

Tra sospensioni, squalifiche e le difficoltà dei Memphis Grizzlies, non sono state molte le occasioni di celebrazione per Ja Morant negli ultimi mesi. La serata coincisa con la sua introduzione nella Hall of Fame di Murray State University fa eccezione. Nel discorso che ha accompagnato la cerimonia, Morant ha ringraziato il programma Racers per l’omaggio e sottolineato la presenza di coach Jenkins e Zach Kleiman tra il pubblico, in rappresentanza dei Grizzlies.

“Abbiamo attraversato gli eventi assieme, ma il fatto che mi siate stati sempre accanto significa davvero molto per me e la mia famiglia, compreso il fatto che siate venuti qui nonostante Draft, Summer League e quant’altro. È una dimostrazione di affetto e sostegno, sappiate che il sentimento è reciproco.”

