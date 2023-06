Mercato NBA, Sacramento Kings e Indiana Pacers vicini a chiudere una trade: in ballo Chris Duarte

A poche ore dalla free agency NBA 2023 che sconvolgerà le offseason delle franchigie impegnate, arriva la mossa dei Sacramento Kings. Secondo quanto riporta Shams Charania, infatti, la franchigia californiana sarebbe vicinissima a chiudere una trade con gli Indiana Pacers. Al centro della contesa c’è Chris Duarte, mentre la contropartita dei Kings è un pacchetto composto da un paio di scelte Draft.

I dettagli dell’operazione sono ancora da limare, ma siamo vicini ad una chiusura effettiva. Duarte, 26 anni, è stato scelto dai Pacers in 13a posizione nel Draft 2021. La guardia ha registrato una buona stagione da rookie in Indiana, con una media di 13.1 punti, 4.1 rimbalzi, 2.1 assist e 1.0 rubate in 28.0 minuti giocati. Nella sua seconda annata nella Lega, tuttavia, i suoi minuti sono scesi per far spazio a Bennedict Mathurin, scelta numero 6 nel 2022. Ecco perché il giocatore accetterebbe di buon grado la destinazione di Sacramento, con il tentativo di riprendersi minuti spesi sul parquet.

La mossa di Indiana può invece essere considerata più che interessate, poiché nel momento in cui scriviamo hanno 36 milioni di spazio nel proprio salary cap per andare alla caccia di una grande firma sul mercato NBA.

