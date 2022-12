NBA, Nikola Jokic da 40 punti e 27 rimbalzi: “Vorrei giocare così ogni notte”

Solo Wilt Chamberlain aveva mai firmato una tale linea di statistiche nella storia: Nikola Jokic ha firmato 40 punti, 27 rimbalzi (massimo in carriera) e 10 assist per la sua 81a tripla doppia in carriera nella vittoria contro Charlotte di ieri notte. Con 13 secondi rimanenti, il serbo ha quindi ucciso la partita con 2 tiri liberi.

“Ad essere onesti, penso che il mio numero di rimbalzi così elevato derivi dalla nostra difesa e dal fatto che ero proprio nel posto giusto per prenderli. Non è che li stavo inseguendo, è andata così. Vorrei che accadesse ogni notte.”

Nessun altro giocatore – da Dwight Howard nel 2018 – era riuscito a prendere 20 rimbalzi in un solo tempo. Nelle ultime 3 partite, Jokic ha totalizzato 108 punti, 52 rimbalzi, 26 assist e 11 palle rubate. Cifra che lo rende il primo giocatore ad entrare nel club di almeno 100 punti, 40 rimbalzi, 20 assist e 10 recuperi in 3 partite da quando si contano i palloni rubati (stagione 1973-74). Queste le parole di coach Malone a riguardo:

“Non sapevo che avesse terminato il match a quota 40-27-10, ma sapevo che ci stava regalando un’altra prestazione eccezionale alla Nikola Jokic. Efficiente. E non è solo Nikola, è anche la sua capacità di rendere migliore ciascuno dei suoi compagni di squadra. Nikola è un talento generazionale.”

Leggi Anche

NBA, l’infortunio al piede terrà fuori Anthony Davis almeno un mese

NBA, Ja Morant si lamenta di una tifosa e viene espulso dagli arbitri

NBA classifica 2022-2023