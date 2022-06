Bradley Beal declina player option da 36.4 milioni di dollari: free agent sul mercato NBA

Bradley Beal ha ufficialmente declinato la player option da 36.4 milioni di dollari e testerà il mercato da unrestricted free agent come confermato dal suo agente Mark Bartelstein a ESPN. Washington conserva un vantaggio contrattuale stante la possibilità di offrire un quinquennale, attorno ai 248 milioni di dollari complessivi, rispetto alle altre destinazioni nella lega.

Washington Wizards star Bradley Beal has declined his $36.4M option and become a free agent, his agent Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN. Beal is eligible to sign a 5-year max to return to Wizards – or sign elsewhere on a 4-year deal.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 29, 2022