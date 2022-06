Bobby Portis declina player option dai Milwaukee Bucks: free agent sul mercato NBA

A ridosso della deadline per le decisioni riguardanti le opzioni contrattuali pendenti per la prossima stagione NBA, Bobby Portis ha comunicato ai Bucks il rifiuto della player option da 4.6 milioni di dollari prevista dal suo accordo con i Milwaukee Bucks.

Milwaukee Bucks F Bobby Portis has informed the team that he’ll decline his $4.6M option and become a free agent, his agent Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 29, 2022