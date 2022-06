Il desiderio di Chet Holmgren di giocare negli Oklahoma City Thunder è stato esaudito: l’ex talento di Gonzaga non vede l’ora di giocare con Shai Gilgeous-Alexander e Josh Giddey. Con l’arrivo di Holmgren, OKC si candida a essere la squadra giovane e piena di talento della lega, pronta a dar del filo da torcere a tutti.

Chet Holmgren: “Orgoglioso di rappresentare i tifosi di OKC”

Gli Oklahoma City Thunder erano la destinazione perfetta per Chet Holmgren, visto il giovane roster della squadra. L’ex talento di Gonzaga non vede l’ora di giocare e rappresentare i tifosi di OKC, come racconta nella prima intervista post-Draft:

“Penso che OKC sia la miglior situazione, c’è molto dinamismo, giocare con ragazzi come Josh e Shai e tutti gli altri sarà incredibile, ci divertiremo. Ci sono molti grandi giocatori capaci di fare giocate uniche: sento di poter fare coppia con loro e aiutarli a migliorare le loro skills, così come loro possono migliorare le mie. Non vedo l’ora di giocare davanti ai nostri tifosi, che lottano e sono pronti a morire per la loro squadra: sono davvero orgoglioso di rappresentarli”

📍 Fashion Capital of the NBA https://t.co/jp4IYJNaqD — OKC THUNDER (@okcthunder) June 24, 2022

Chet Holmgren non vede l’ora di iniziare la sua carriera in NBA con la maglia degli Oklahoma City Thunder, a maggior ragione dopo i consigli di Kendrick Perkins nell’intervista dopo il Draft: un bello scambio di battute tra i due che è piaciuto molto ai tifosi di OKC, curiosi di vedere come il nuovo arrivato si incastrerà nei meccanismi di squadra. A Gonzaga Holmgren ha registrato una media di 14.1 punti, 9.9 rimbalzi e 1.3 assist in 32 partite.

Leggi anche:

NBA, Paolo Banchero sbarca a Orlando: “Sono pronto”

Draft NBA 2022, scelte e scambi: tutto quello che è successo nella notte

NBA Draft 2022: tutte le scelte del secondo giro, ci sono anche Procida e Spagnolo