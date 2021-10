Gli Indiana Pacers hanno trovato un accordo con Brad Wanamaker, guardia free agent che nella scorsa stagione ha vestito la maglia dei Charlotte Hornets: le parti si sono accordate per il training camp, con il giocatore che si unirà nei prossimi giorni al resto della squadra.

Free agent guard Brad Wanamaker is signing a training camp deal with the Pacers, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 6, 2021

Per accordarsi con Brad Wanamaker, i Pacers hanno libearato spazio scambiando Edmund Summer e una scelta del secondo turno con i Nets, tutto ciò via Miami. Brooklyn tuttavia rinuncerà al giocatore in quanto ha un problema al ginocchio che lo terrà fuori per tutto il resto della stagione, come riporta sempre Adrian Wojnarowski di ESPN.

The Nets will waive Sumner, who is out for the season with a knee injury, source tells ESPN. https://t.co/ChehEAGqVQ — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 6, 2021

Brad Wanamaker, nell’ultima stagione a Charlotte, ha giocato 22 partite registrando una media di 6.9 punti, 3.4 assist e 1.8 rimbalzi: dopo varie esperienze europee tra Italia e Turchia, ha iniziato la sua carriera NBA con i Boston Celtics, dove vi è rimasto per due anni prima di passare agli Warriors.

Se dopo il training camp dovesse convincere la franchigia a confermarlo, Wanamaker sarebbe il terzo playmaker dietro a Malcolm Brogdon e TJ Connell, oltre al fatto di poter essere impiegato come guardia.

Gli Indiana Pacers hanno battuto la concorrenza di molte franchigie europee, prima su tutte il Maccabi Tel Aviv.

Leggi anche:

Preseason NBA: i Bulls travolgono i Cavs, bene Knicks e Rockets

NBA, i Nets non sanno come gestire la situazione di Kyrie Irving

Allen Iverson sulla mancata vittoria di un titolo NBA: “Non mi pesa”