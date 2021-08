NBA, Richard Jefferson: “La miglior squadra mai affrontata? Lakers 2001 più forti degli Warriors 2017”

Nel campionato dal 2001 al 2018, Richard Jefferson ha visto la NBA evolversi davanti ai suoi occhi: dai Lakers 2001 di Shaq e Kobe fino ai Golden State Warriors 2017 formati da Durant-Thompson-Green e Curry. Un cambiamento palese che ha comportato un diverso stile di pallacanestro, ma Jefferson non ha dubbi su chi sia la squadra migliore mai affrontata in carriera:

“La seconda migliore squadra contro cui ho giocato sono stati gli Warriors 2017 con Steph, Klay, KD, Draymond . Non c’era nessuna soluzione contro questa squadra! Era quasi come giocare contro Team USA, senza esagerare. Ma la squadra migliore contro cui ho giocato sono stati i Lakers del 2001. Shaq ti costringeva ad avere 2 o 3 lunghi nel tuo roster, il che ha eliminato la possibilità di giocare small ball. Dovevi certamente avere un lungo di livello in campo – anche di più – per fermarlo. Draymond, ad esempio, non avrebbe fatto nulla contro Shaq nel suo prime.”