Dopo una stagione martoriata da problemi fisici, Spencer Dinwiddie è pronto a lasciare i Brooklyn Nets: il giocatore infatti, come riporta Adrian Wojnarowski, è vicino a firmare un accordo con gli Washington Wizards. Dopo aver perso Russell Westbrook, la franchigia capitolina sta preparando una squadra attorno a Bradley Beal.

Free agent guard Spencer Dinwiddie is nearing a deal with the Washington Wizards, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021