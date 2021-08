Mercato NBA, Alex Len firma con i Sacramento Kings

Alex Len ha trovato una nuova squadra NBA. Il lungo si è accordato con i Sacramento Kings per un biennale. A svelarlo Shams Charania di The Athletic. L’insider però non ha dettagliato le cifre economiche del nuovo contratto. Verosimilmente si pensa ad un accordo di poco superiore al minimo salariale destinato a veterani.

Durante la scorsa stagione, vissuta con le maglie di Toronto e Washington, il centro ha viaggiato con una media di 6.6 punti, 4.1 rimbalzi e 0.8 assist a partita, in 64 apparizioni.