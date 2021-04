NBA, Phila perde la testa ad Est: il commento di Doc Rivers

La sconfitta, inaspettata, di ieri notte dei Philadelphia 76ers contro i New Orleans Pelicans condanna la compagine di Doc Rivers a cedere il primo posto della Eastern Conference in favore dei Brooklyn Nets. Phila, peraltro, era recidiva poiché aveva già incassato un’altra sconfitta, pochi giorni prima, contro i Memphis Grizzlies. Tuttavia, secondo Doc Rivers, i suoi ragazzi in questa particolare occasione hanno meritato di perdere. Queste le parole del coach rilasciate a Derek Bodner di The Athletic:

“Avevamo già perso la partita prima di iniziare a giocare. Non abbiamo giocato con la giusta mentalità. Durante questa stagione poche volte è successo. Sono deluso da come ci siamo approcciati al match.”

Successivamente, Doc Rivers ha analizzato la sconfitta:

“Loro hanno giocato duramente fin dalla palla a due. Sia in difesa che in attacco. Abbiamo giocato una buona gara difensivamente, avremmo potuto fare qualcosa di meglio, ma in difesa abbiamo giocato bene. Dovevamo muovere meglio la palla in attacco e averne più cura. Invece siamo stati superficiali. E abbiamo pagato a caro prezzo.”

Ora i 76ers, secondi nella Eastern Conference, con il record di 35-17, sfideranno nel prossimo appuntamento gli Oklahoma City Thunder. Dopodiché, occhi puntati a giovedì notte quando la squadra di Doc Rivers affronterà proprio i Brooklyn Nets, in uno scontro fra le big NBA.

Leggi anche:

NBA, Sue Bird e l’aneddoto del bicchiere di vino con Kobe Bryant

Jake Paul e l’NFT del KO di Nate Robinson a 10 milioni di dollari

NBA, Bradley Beal spiega l’occhiolino a Draymond Green dopo la vittoria su Golden State