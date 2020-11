Mercato NBA, Moe Harkless firma coi Miami Heat

I Miami Heat continuano a muoversi sul mercato. Gli Heat hanno firmato con la Bi-annual Exception Maurice Harkless, ala piccola 27enne, l’anno scorso ai Los Angeles Clippers e poi scambiato, durante la stagione, ai New York Knicks. Harkless ha firmato per un anno e guadagnerà 3.6 milioni di dollari.

La squadra di Erik Spoelstra con questa mossa ha puntato a rinforzarsi la panchina. I Miami Heat hanno riportato quasi tutti giocatori della cavalcata dell’anno scorso. Gli Heat saranno sicuramente uno dei team favoriti per vincere la Eastern Conference, anche se fino ad ora non c’è stata la grande firma della quale si parlava appena finita la stagione.

L’anno scorso Harkless ha giocato 62 partite segnando 5.8 punti di media e catturando 3.9 rimbalzi a partita.

Free agent F Moe Harkless has agreed to a one-year, $3.6M deal with the Miami Heat, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020