Mercato NBA, DJ Augustin firma con i Milwaukee Bucks

I Milwaukee Bucks hanno un nuovo playmaker. Si tratta di DJ Augustin. L’ex Orlando Magic, infatti, ha accettato l’offerta di un contratto triennale da 21 milioni di dollari complessivi. A riportare la notizia è stato Adrian Wojnarowski, insider di ESPN.

Free agent guard DJ Augustin has agreed to a three-year, $21M deal with Milwaukee, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020

Durante l’ultima stagione in Florida, Augustin ha viaggiato con una media di 10.5 punti, 4.6 assist ad allacciata di scarpe, con il 39.9 % dal campo. Dopo aver perso George Hill e Eric Bledsoe in un colpo solo nella trade che ha portato Jrue Holiday alla corte di Antetokounmpo, i Bucks avevano un discreto bisogno di un nuovo pezzo in cabina di regia.

Leggi anche:

Mercato NBA 2020: tutte le trattative chiuse