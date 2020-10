NBA: Shaquille O’Neal ha rivelato di aver votato per la prima volta quest’anno

Uno dei più famosi ex giocatori NBA, Shaquille O’Neal, si appresta a votare per la prima volta nella sua vita.

Per quanto la NBA si sia tanto impegnata attraverso i messaggi sociali durante questa ripartenza ad Orlando, i giocatori a votare sono davvero pochi. Secondo una statistica, solo il 20% degli atleti della lega hanno votato durante le elezioni presidenziali del 2016.

Dopo tutte le campagne fatte, l’associazioni giocatori si aspetta che almeno il 90% dei giocatori vadano a votare quest’anno, nonostante sia la loro prima volta.

Ricordiamo come tutti i giocatori nelle Finals, indossino una maglia da riscaldamento con la scritta “VOTE”.

Shaq ha dichiarato durante il suo podcast, che quest’anno ha per la prima volta utilizzato la sua scheda elettorale per votare negli Stati Uniti, spiegando cosa significhi per lui un gesto simile.

“Ho una confessione, sapete tutti che mi piace essere onesto con voi ascoltatori del mio podcast. Non ho mai votato prima d’ora, sapete che non sono una persona ipocrita, e sentivo il dovere di farlo dopo tutte queste campagne in cui abbiamo spinto le persone a votare.” “In poche parole, America, ho votato per la prima volta, e ho sentito di aver fatto la cosa giusta. Sono onesto, non avevo mai votato prima.”

Shaquille O’Neal ha inoltre menzionato come negli anni passati, ad esempio durante le elezioni presidenziali del 2016, egli sia stato confuso su chi votare tra Donald Trump e Hillary Clinton, e abbia così deciso di astenersi.

Nonostante ciò, O’Neal è sempre stato attivo nelle cause sociali e si è battuto in prima persona, prima come donatore di sangue, e poi come ricercatore di fondi per diverse cause a lui care.

