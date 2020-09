NBA, Kevin Durant parla del rispetto che lega lui e Kyrie Irving

Escludendo i Golden State Warriors, la più grande assenza di quest’anno è stata sicuramente quella di Kevin Durant dai campi di gioco. Durante la Free Agency 2019, i Brooklyn Nets hanno formato una coppia stellare, una coppia che sulla carta appare essere una delle più forti di sempre.

KD non ha potuto giocare l’intera stagione per recuperare l’infortunio al tendine d’Achille che lo ha colpito durante le Finals dell’anno scorso tra i Warriors e i Raptors.

I due giocatori hanno parlato della loro relazione e di altri temi importanti, al nuovo podcast di Kevin Durant, “The Etcs with Kevin Durant”, il cui primo episodio è andato in onda ieri.

“Credo che il sentimento di rispetto che provo per Kyrie sia fuoriuscito dai nostri scontri in campo, addirittura prima di avere conversazioni. Si tratta di rispetto per dove siamo arrivati come uomini e per il nostro percorso. Abbiamo iniziato a vederci fuori dal campo, le nostre famiglie si sono conosciute, è stato facile.”