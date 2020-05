NBA, Parla Kareem Abdul-Jabbar: “Il razzismo in America è ovunque”

L’Hall of Famer, Kareem Abdul-Jabbar è intervenuto sulle pagine del Los Angeles Times per commentare le proteste a livello nazionale legate alla brutalità della polizia sull’uccisione di George Floyd. La leggenda della NBA ha firmato un editoriale con cui ha, tra le altre cose, condannato i saccheggi e le distruzioni di auto/negozi da parte di alcuni manifestanti:

“Sì, le proteste sono spesso usate come scusa per alcuni di trarne vantaggio, proprio come quando i fan che celebrano un campionato di squadre sportive bruciano auto e distruggono i negozi. Non voglio vedere negozi saccheggiati o addirittura bruciare edifici. Ma gli afroamericani vivono in un edificio in fiamme da molti anni, soffocando nel fumo mentre le fiamme bruciano sempre più vicino.”