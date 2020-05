NBA, Larry Nance Jr. combatte il morbo di Crohn: “Se tornassi in campo non mi sentirei a mio agio”

Il morbo di Crohn è una malattia parecchio fastidiosa e da tenere sotto controllo in ogni momento. Lo sa bene Larry Nance Jr, che da quando ha 16 anni combatte e assume diversi farmaci per mantenere la sua condizione di salute stabile.

Con l’arrivo del COVID-19, l’ala dei Cleveland Cavaliers non ha nascosto di provare una sensazione di disagio e di paura, soprattutto per ciò che riguarda il futuro:

“Spero tanto che ci sia comprensione da parte della lega nei confronti di chi non si sentisse a suo agio in caso di ritorno in campo. Soltanto perché puoi apparire in forma e in piena salute, alcune persone potrebbero in realtà avere problemi fisici che non sono evidenti a prima vista”.

Una cosa di cui Larry Nance Jr. può certamente non preoccuparsi è l’assistenza medica. I giocatori, infatti, sono costantemente monitorati dallo staff medico, che è stato fondamentale nelle ore subito successive all’interruzione della stagione. Proprio i Cavs, infatti, avevano affrontato pochi giorni prima dell’11 marzo gli Utah Jazz. Panico per Nance Jr, spaventato per i contatti avuti con Rudy Gobert, ma che non hanno provocato nulla che fosse legato al virus.

Con la riapertura delle palestre, gli specialisti hanno fatto ulteriori esami per accertarsi che la condizione fisica e di salute dei giocatori sia normale. A tal proposito l’ala dei Cavs ha dichiarato:

“Siamo giovani e in quanto giocatori riceviamo tutta l’assistenza medica necessaria, ci piace pensare che il virus per noi abbia un effetto ben diverso rispetto a quanto successo con gli altri. Ma non si sa mai: sono ancora spaventato e non voglio trovarmi in una situazione del genere. Sto facendo massima attenzione a tutto ciò che faccio, a ciò che tocco. Ho visto la Bundesliga in TV, cercavo di capire come i giocatori riescono a interagire tra loro e mi rendo conto che il contatto sia in realtà inevitabile. Non riesco ancora a immaginarmi coinvolto in una situazione di quel tipo”.

Prima dell’interruzione dell’NBA, Larry Nance Jr. giocava con una media di 10.1 punti, 7.3 rimbalzi e 2.2 assist a partita. Ha già cominciato gli allenamenti anche se per ora tutto è incerto. I Cleveland Cavaliers attualmente si trovano all’ultimo posto della Eastern Conference con un record 19-46.

Un possibile lato positivo dal punto di vista del numero 22, è il fatto che la squadra non parteciperà sicuramente ai Playoffs, azzerando così le possibilità di avere troppi contatti con i giocatori della NBA.

Leggi anche:

NBA, parla Mike D’Antoni sulla possibile ripresa della stagione

The Last Dance è il documentario più visto di sempre di ESPN

NBA, Bojan Bogdanovic si opera al polso: addio alla stagione