Nelle ultime settimane si era sparsa la notizia secondo la quale Chris Paul si sarebbe opposto alla trade tra gli allora New Orleans Hornets e i Golden State Warriors, che avrebbe visto il suo approdo nella Baia in cambio di due giovani talenti rispondenti ai nomi di Stephen Curry e Klay Thompson.

A differenza dell’ex GM dei Warriors Larry Riley, che ha negato la trattativa, CP3 conferma la veridicità delle voci. Il giocatore degli Oklahoma City Thunder, intervenuto alla trasmissione “The Shot” di Maverick Carter e Paul Rivera ha dichiarato:

“Si è vero, ho rifiutato di andare agli Warriors. La realtà è che non volevo giocare ad Ovest. Sono nato e cresciuto nella East Coast quindi non sono mai stato troppo affascinato da Los Angeles e da tutto il resto prima che mi trasferissi per viverci. A quel tempo per di più, Golden State non era una squadra molto conosciuta. Tutto ciò che sapevo della Baia era la presenza di tante colline”

Per essere precisi, Paul non rifiutò lo scambio in maniera categorica. Fece sapere alla dirigenza dei Warriors però che l’anno successivo, una volta diventato free agent, non avrebbe firmato nuovamente per loro.

