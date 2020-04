NBA, il giudice respinge il reclamo di Kawhi Leonard contro la Nike

Il giudice federale Michael W. Mosman ha respito il reclamo che Kawhi Leonard aveva depositato nel 2019 contro la Nike. Secondo Leonard infatti, la multinazionale con sede nell’Oregon avrebbe usato un logo creato dallo stesso giocatore ai tempi del college e che era poi stato condiviso con la Nike per delle campagne pubblicitarie. Kawhi Leonard ha lasciato la Nike nel 2018 per firmare con la New Balance.

Il giudice, intervistato da TheOregonians, ha dichiarato quanto segue sulla questione:

“Il logo usato dalla Nike non è un semplice derivato dal disegno di Leonard: lo trovo un lavoro nuovo e molto differente rispetto al disegno stesso”.

La Nike ha quindi sporto un contro-reclamo nei confronti di Leonard, dicendo di possedere i diritti sul marchio in questione visto che è stato creato dal lavoro dei designer della multinazionale.

Il procuratore di Leonard ha rilasciato queste dichiarazioni in merito alla sentenza:

“Kawhi ha messo anima e corpo nella creazione di quel logo, e quindi siamo tutti molto delusi che il giudice abbia deciso che il logo sia di proprietà della Nike. Stiamo quindi considerando le nostre opzioni per proteggere gli interessi di Kawhi”

Leggi anche:

NBA, Malone: “LeBron James? Non ha la stessa mentalità di Jordan”

NBA, Andre Drummond sicuro: “Io il più forte rimbalzista di tutti i tempi”

La NBA spera di espandere il modello “Select Team” della G League