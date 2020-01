NBA, Phil Jackson su Kobe Bryant: “Persona speciale”

Da ventiquattro ore non si parla d’altro, e da ventiquattro ore tutto il mondo dello sport continua a lanciare messaggi d’amore verso la leggenda figura che è stata Kobe Bryant. Ogni personaggio legato al mondo della NBA ha voluto dire la sua scrivendo sui social il proprio ricordo, la propria preghiera verso l’ex campione dei Lakers, e non poteva certo mancare il “suo” coach: Phil Jackson.

Con lui Kobe Bryant ha vinto tutti i (cinque) campionati NBA conquistati nell’arco della carriera, prima con Shaq e poi con Gasol a lottare sul parquet di gioco. L’allenatore “Zen” ha espresso così il suo cordoglio verso tutta la famiglia Bryant:

“L’incidente è stata una tragedia per tante famiglie. I miei pensieri vanno a Vanessa (la moglie di Kobe, ndr) e a tutte le famiglie che hanno perso i propri cari. Kobe era il prescelto, una persona speciale per tanti. La nostra relazione tra giocatore e allenatore era qualcosa che trascendeva la normalità. E’ andata oltre.”

Durante il rapporto di lavoro tra Bryant e Phil ci sono state diverse incomprensioni, ma entrambi hanno più volte sottolineato come sia stata importante, sia per l’uno che per l’altro, la propria tenacia e la propria qualità per andare a conquistare più volte l’obiettivo finale: vincere.

Kobe entrerà a far parte durante quest’anno degli Hall of Famer della NBA , un riconoscimento sicuramente scontato, ma sempre speciale, per una leggenda in grado di cambiare il gioco e di dominare in lungo e in largo nel primo decennio del nuovo millennio. Chi avrebbe voluto Bryant per la sua cerimonia? Phil Jackson o Michael Jordan: