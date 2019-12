Risultati NBA: Tripla doppia Antetokounmpo a New York. 47 di Harden: bene Houston. OK Clippers e Phila

Charlotte Hornets-Utah Jazz 107-114

Durante l’NBA Saturday europeo, gli Utah Jazz raccolgono la loro quinta vittoria consecutiva abbattendo le resistenze degli Charlotte Hornets. La compagine di Salt Lake City, ad onor del vero, ha sofferto durante tutto il primo tempo, chiuso sotto per 64-56, prima di dare il via alla rimonta e chiudere la partita negli ultimi 12 minuti. Buona la prestazione di Bojan Bogdanovic (25 punti a referto), seguito da Donovan Mitchell (20) e Rudy Gobert (17). Dall’altra parte non sono bastati i 29 di Terry Rozier e i 22 della continua sorpresa Graham.

Brooklyn Nets-Atlanta Hawks 122-112

Ad assistere alla vittoria dei Brooklyn Nets tra le prime file c’era anche Kobe Bryant. La squadra di coach Atkinson continua a stupire seppur senza poter contare su Irving e Durant. Partita incredibile perché Brooklyn si è trovata in svantaggio di 18 punti nel corso del terzo quarto prima di far registrare un ultimo parziale da 37-14 che ha ribaltato il risultato. Eroe della serata è stato senza dubbio Dinwiddie: 39 punti per lui. Da segnalare anche la doppia doppia di DeAndre Jordan da 12 punti + 20 rimbalzi. Dall’altra parte non sono bastati i 47 di Trae Young. Ah un altro dato: 12 vinte e 6 perse, per Brooklyn senza Kyrie Irving in campo.

Detroit Pistons-Chicago Bulls 107-119

Nel secondo tempo i Chicago Bulls hanno portato a casa una vittoria importante che gli permette il sorpasso su Detroit in classifica. Zach LaVine e i suoi 33 punti hanno trascinato gli ospiti alla conquista di una W maturata grazie anche alle assenze di Derrick Rose e Blake Griffin per i Pistons.

