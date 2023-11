NBA, James Harden regala la vittoria ai Clippers con una giocata da 4 punti

I Los Angeles Clippers dei nuovi Big 4 spezzano la maledizione e vincono la loro prima partita dopo 6 sconfitte consecutive.

Il fato ha voluto che le prime vittime di James Harden fossero proprio i suoi Houston Rockets, con cui ha giocato ben 8 stagioni – per distacco le migliori della sua carriera – arrivando a vincere anche un titolo di MVP nel 2018.

In una partita sostanzialmente equilibrata fino all’ultimo, ci ha pensato proprio il Barba a chiudere la pratica, infilando la tripla del K.O. con il fallo.

Giocata di James Harden da James Harden, che ha regalato 4 punti di vantaggio decisivi ai suoi a soli 6 secondi dalla fine. Queste sono state le sue parole nel post-partita:

“Non avevo energie per urlare ma volevo quel pallone. Lo schema era stato disegnato per Kawhi [Leonard]. Il mio uomo è andato a raddoppiarlo quindi me l’ha passata e io ho tirato. E’ qualcosa su cui lavoro ogni giorno”