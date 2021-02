NBA, Ben Simmons: “Sento di essere il miglior difensore della lega”

I Philadelphia 76ers hanno incassato l’ottava sconfitta stagionale, su ventisei partite, contro i Portland Trail Blazers. Al Moda Center non sono bastate le super prestazioni di Joel Embiid – 35 punti, 9 rimbalzi, 3 assist – e di Ben Simmons – 23 punti, 11 rimbalzi, 9 assist. Il numero 25 di Philly, però, ha reso dura la vita di Damian Lillard, il quale ha messo a segno solo 6 dei suoi 21 tiri e realizzato 14 dei suoi 30 punti dalla linea dei tiri liberi.

Durante la conferenza stampa al termine della partita, Ben Simmons si è fatto un complimento non da poco. Queste le sue parole:

“Mi rende fiero marcare il miglior giocatore sul campo ogni sera. Non è una cosa che accade una sola volta. Se mi guardate, marco sempre il miglior giocatore e tipicamente i miglior giocatori sono shooting guard, point guard. E questo mi piace. Mi piace il fatto che i miei compagni possano guardarmi e dirmi: ‘Devi andare lì e chiudere a chiave quel ragazzo’ “.

Il classe ’96 ha poi aggiunto:

“La maggior parte delle volte sento che sto facendo un buon lavoro e le giocate giuste. Sento di essere il miglior difensore della lega.”

In 23 partite disputate, Ben Simmons sta viaggiando a una media di 14 punti, 8.3 rimbalzi e 8 assist. Non è ancora tempo di trarre conclusioni, ma una cosa è certa. Se Simmons continuerà su questa strada, si guadagnerà certamente la seconda presenza consecutiva nell’All-Defensive First Team.

