Canestro Basket per Bambini: i migliori in circolazione

Se in casa avete dei bambini che state instradando alla vostra passione per la pallacanestro, non potete di certo trascurare una tappa fondamentale della loro crescita: l’acquisto del primo canestro basket per bambini portatile, quello su cui si formeranno come giocatori, spendendo ore e ore a imitare i loro idoli.

Per questo motivo abbiamo pensato a voi, cercando di accompagnarvi nel miglior modo ad una scelta che è tutto men che semplice. Sul mercato è possibile trovare tantissimi canestri per bambini, a prezzi variabili e con funzionalità diverse.

Canestro Basket per Bambini: modelli e prezzi

Oggi, scegliendo una fascia di prezzo che si muove tra i 15 e i 90 euro circa, abbiamo deciso di fornirvi una guida del tutto speculare a quella da noi realizzata sui canestri da adulto ma stavolta ritagliata appositamente sulle esigenze familiari e di crescita dei vostri bambini. Partiamo, dunque, con questa guida che condensa tutti i migliori canestri da basket per bambini disponibili su Amazon.

CANESTRO PER BAMBINI PELLOR

Partiamo con un articolo perfetto per instradare al gioco bambini molto piccoli. Si tratta di un canestro da età infantile Pellor, caratterizzato da una struttura regolabile in altezza 60cm a 150 cm, adatto per bambini 50 cm a 100 cm di altezza, quindi ai primissimi passi nel mondo del basket.

La staffa che lo sorregge è fatta in ghisa, e la base, riempibile con acqua o sabbia, dona subito stabilità al canestro, in modo tale da renderlo sicuro per l’incolumità del bambino. Come potete capire dall’immagine, si tratta di un canestro facile da montare e smontare, oltre che di facile trasporto, ideale per utilizzo in interni ed esterni. In questo modo potrete giocare con il vostro bambino anche al chiuso.

Oltre al canestro nella confezione troverete ben due palloni e una pompa per gonfiarli. Insomma, un articolo completissimo a un prezzo limitato per la prima esperienza cestistica dei vostri bambini.

CANESTRO A PIANTANA BAKAJI

Ecco un altro modello infantile molto interessante, soprattutto grazie ai prezzi ridottissimi e al look al contempo infantile ma accattivante.

Il canestro Bakaji, adatto a bambini che abbiano superato i tre anni d’età, si pone come uno dei migliori compromessi tra il puro gioco infantile e il primissimo canestro dei vostri bambini. L’ asta regolabile può raggiungere i 120 cm di altezza e la base rotonda a forma di ruota (un dettaglio che lo differenzia da diversi modelli sul mercato) può essere riempita con sabbia o con acqua garantendo stabilità al canestro.

Anche in questo caso sarà incluso nella confezione un pallone da basket adatto al canestro appena acquistato e montato.

CANESTRO CON PIANTANA SIMBA

Restiamo nel solco del precedente suggerimento e vi proponiamo un articolo molto simile sia per pezzo che per target identificato: i bambini che abbiano superato i 3 anni d’età.

Il canestro da basket per bambini Simba è dotato di un tabellone leggermente più grande, di un design un po’ più maturo ispirato allo streetball sui colori del nero e dell’arancio e di una retina bicolore anziché la tradizionale tricolore.

L’altezza totale raggiunge i 160 cm ma è comunque regolabile e anche in questo caso l’assemblaggio è piuttosto semplice, anche grazie al raccordo che rende regolabile l’altezza del canestro.

Insomma, per le vostre scelte dedicate ai primissima canestri dei vostri bambini avete davvero varie opzioni a disposizione.

CANESTRO PER RAGAZZI HAHAKEE SPORTS

Impossibile non citare, all’interno di questo approfondimento sui canestri portatili da basket per bambini non citando il canestro Hahakee Sports, dotato di un buon rapporto qualità-prezzo e di tutte le caratteristiche assolutamente necessarie per un canestro per ragazzini.

Come si può facilmente intuire, la sua struttura ad altezza regolabile fino a 235 cm circa lo rende preferibile per l’utilizzo tra bambini più cresciuti rispetto al target dei precedenti modelli, accompagnandoli con gradualità nella crescita, facilitando anche le possibilità di ammortizzare i costi leggermente più alti su un periodo più lungo.

Le rotelle ne consentono un comodo spostamento tanto in esterni quanto in interni e il sistema di fissaggio, riempibile alternativamente con 30 litri d’acqua o 40 kg di sabbia, lo rende sicuro da ogni punto di vista.

CANESTRO PER BAMBINI HOMCOM

Restando nell’ambito dei canestri per bambini un po’ più cresciuti, è arrivato di citare questo modello Homcom, la versione infantile di un pezzo da adulti già consigliatovi nel pezzo di approfondimento apposito. Anche in questo caso a giocare un ruolo fondamentale è l’altezza regolabile del supporto, che lo rende adatto alla crescita graduale dei vostri ragazzi. Questo canestro per bambini varia dai 200 ai 250 cm, risultando un ottimo canestro di transizione verso l’età adulta. Per quanto riguarda la struttura del pezzo, il tabellone è composto di polietilene, dotato di bordo in acciaio e rete in nylon, per resistere alle intemperie. La base del canestro, semovibile grazie alle due ruote, è tra le più stabili sul mercato: è riempibile, infatti, con ben 35 l di acqua o addirittura con 45 sabbia.

CANESTRO REGOLABILE INFANTASTIC

Chiudiamo questo giro di approfondimenti legato ai canestri per i vostri bambini e ragazzi con un altro canestro per una fascia d’età e di prezzo leggermente superiore ai primi che vi abbiamo presentato ma comunque molto interessante per la sua durabilità.

Questo canestro da basket per bambini Infantastic è, infatti, ideale per le prime partitelle dei vostri bambini, magari già più cresciutelli, in esterna.

La giocabilità dell’impianto può essere difatti ampiamente regolata, variando la lunghezza del palo di supporto in ferro. In questo modo si porta il canestro ad un’altezza variabile da un minimo di 113 cm fino a un massimo di 236 cm, rendendo in questo modo questo prodotto un altro esempio molto comodo di canestro utilizzabile in una fascia d’età molto vasta, in maniera tale da accompagnare la crescita dei vostri ragazzi.

Anche in questo caso alla base del prodotto vi è un supporto che rende il canestro trasportabile grazie due rotelle agevoli e sicuro grazie al suo incavo riempibile, al solito, con acqua o sabbia.

Anche questa carrellata dedicata ai migliori canestri per i vostri bambini e ragazzi è terminata: speriamo di esservi stati utili e di avervi accompagnato al meglio in questo percorso al contempo così delicato ed interessante!