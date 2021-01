I migliori palloni da Basket: guida all’acquisto

Il caratteristico rumore del pallone da basket che rimbalza, lo squittire delle scarpe, il suono della retina quando la palla entra. C’è poco da fare: per gli appassionati di pallacanestro nulla ha un richiamo paragonabile a quello di una sana partita con i vostri compagni, pronti a emulare le gesta dei vostri idoli. Non importa se siete giocatori esperti o dilettanti alle prime armi, se amate la pallacanestro questo mix irresistibile via attrae magneticamente. Per farlo, però, pretendete di avere a disposizione degli ottimi strumenti: il miglior pallone, le scarpe più performanti e le canotte più cool.

Proprio per questo abbiamo scelto di aiutarvi, guidandovi nei vostri acquisti. Oggi abbiamo deciso di partire dallo strumento fondamentale per eccellenza, quello senza cui nessuna delle vostre partite sarebbe possibile: il pallone. Quali sono, dunque, i migliori palloni da basket per le vostre partite indoor e outdoor? Seguiteci e lo scoprirete.

Come scegliere il migliore pallone da basket sul mercato

La prima domanda che dobbiamo farci è: ci serve un pallone da basket per giocare indoor e/o outdoor? Dalla risposta può cambiare il prodotto da tenere d’occhio. In linea generale, ogni sfera è studiata per essere utilizzata in entrambi gli ambienti, ma alcuni sono particolarmente adatti e resistenti a tutte le condizioni atmosferiche possiamo trovare in un playground all’aperto. In questa lista abbiamo raccolto tutti i migliori palloni da basket sia indoor che outdoor.

SPALDING NUMERO 7 – ENDORSED BY THE NBA

Uso consigliato: indoor e outdoor

Partiamo da un evergreen, uno di quei prodotti che non passeranno mai di moda e vi faranno sempre fare bella figura. Il classico pallone Spalding griffato NBA arancione. Questo articolo, acquistabile anche nella variante corredata di retina da attaccare al vostro canestro, è l’esatta oggettificazione della palla con cui sognano di allenarsi e giocare decine di bambini attorno al mondo: leggera, con un grip impareggiabile e dall’aspetto iconico.

La taglia numero 7 è quella consigliata per gli adulti, e sarà anche il nostro punto di riferimento per i prossimi acquisti. Il prezzo, infine, è anche accessibile a tutte le tasche, non a caso risulta il più venduto di tutti: non ci credete? Controllate pure.

Controlla cliccando qui l’offerta su Amazon

NIKE ELITE TOURNAMENT

Uso consigliato: indoor e outdoor

Essendo un sito di NBA sappiamo benissimo che tra i nostri lettori non sanno proprio stare senza la propria lega preferita e, proprio per questo, vogliamo proporvi questo fantastico pallone prodotto dalla Nike, ormai da anni sponsor della lega e sempre molto attenta a produrre prodotti versatili, che possano accompagnare i propri clienti in tutte le stagioni e su tutte le superfici.

Non poteva mancare, dunque, nel nostro approfondimento sui migliori palloni da basket il Nike Elite Tournament, un assoluto must have per gli appassionati: ottimo indoor e outdoor, dotato di un grip superbo, disponibile in due dimensioni (6 e 7) e dalla lunga durata garantita.

Controlla clicca qui l’offerta su Nike.com

WILSON NCAA REPLICA

Uso consigliato: indoor

Se, invece, amate particolarmente la pallacanestro collegiale, non potete lasciarvi sfuggire l’esatta replica della palla utilizzata nel campionato NCAA.

Il pallone Wilson numero 7, infatti, oltre a risultare di grande eleganza grazie al marrone tendente al color cuoio e alle scritte nere trafilate in oro, risulta un assoluto lusso tanto indoor quanto outdoor. Se, chiaramente, volete che conservi la sua meravigliosa linea, consigliamo di prediligere leggermente l’uso indoor, ma outdoor conserva comunque le sue ottime prestazioni grazie a un rivestimento spesso che comunque non ne inficia il peso.

Controlla cliccando qui l’offerta su Amazon

NIKE DOMINATE 8 PANEL BASKETBALL

Uso consigliato: outdoor

Torniamo a parlare ancora una volta della marca dal grande baffo, consigliandovi uno dei migliori palloni da basket outdoor disponibili sul mercato: il Nike Dominate, il pallone perfetto per i vostri tornei di streetball. Il design aggressivo sia nella scritta che nella scelta cromatica lo hanno reso, con grande merito, un assoluto cult nei campetti di tutto il mondo. Provare per credere!

Controlla cliccando qui l’offerta su Amazon

MOLTEN BG4000 CERTIFICATO DBB – FIBA APPROVED

Uso consigliato: indoor

Altro giro, altro classico. Vi piace la pallacanestro di area FIBA e prediligete il basket giocato nelle palestre anziché quello da campetto? Questo è il pallone che fa per voi. Il suo aspetto è iconico e iper riconoscibile. I marchi FIBA e DBB, inoltre, sono una conferma di garanzia: la pelle sintetica di cui è rivestito è infatti di altissima qualità, testata per durare a lungo.

Controlla cliccando qui l’offerta su Amazon

SPALDING LEBRON JAMES

Uso consigliato: outdoor

Passiamo ora a un palloni brandizzato con i colori della squadra più famosa al mondo, i Los Angeles Lakers, e con il nome del giocatore più famoso al mondo, LeBron James. Tanto basta per introdurre un articolo perfetto per la pallacanestro outdoor, sia a livello cromatico che di giocabilità e leggerezza. Come potete facilmente capire, stiamo parlando anche di un’idea regalo non troppo dispendiosa e di grande effetto per un vostro amico che sanguina giallo-viola!

Controlla cliccando qui l’offerta su Amazon

SPALDING NBA TEAM COLLECTION

Uso consigliato: outdoor

Un pezzo immancabile per tutti coloro che spendono l’intera notte a seguire la lega di pallacanestro più bella del mondo. La giocabilità, comunque ottima soprattutto in outdoor, diventa quasi una questione secondaria dinnanzi alla bellezza di un pezzo simile, che presenta ciascuno dei loghi delle squadre NBA. Come dice anche il nome, un pezzo da collezione. Visto il prezzo esiguo vi consigliamo l’acquisto di un numero 7 per le vostre partite e di un modello più piccolo da esporre nelle vostre camerette!

Controlla cliccando qui l’offerta su Amazon

NIKE JORDAN LEGACY

Uso consigliato: indoor

E non poteva, ovviamente, mancare nel nostro approfondimento sui migliori palloni da basket disponibili sul mercato un pallone Jordan, che sembra assolutamente pensato su chi ama il brand legato a his airness. La linea cromatica, scura ed elegante, la lavorazione nera della pelle sintetica di nero e l’iconico simbolo Jordan, rendono in automatico questo pallone un must-have.

Controlla cliccando qui l’offerta su Amazon

NIKE VERSA TACK

Uso consigliato: indoor e outdoor

Ancora un pallone Nike, ancora una volta garanzia di qualità e design incredibili. I palloni Versa Tack, sono disponibili in diverse varianti cromatiche, utilizzabili tanto in indoor quanto in outdoor. Inutile dire che per la bellezza delle decorazioni e lo “swag” trasudato da alcuni modelli, noi vi consigliamo leggermente l’outdoor. Ma volete mettere la bellezza di un torneo street con queste decorazioni?

Controlla cliccando qui l’offerta su Amazon

WILSON ALL SURFACE COVER

Uso consigliato: indoor e outdoor

Eccoci, infine, giunti a un pezzo tanto economico quanto utile per chi ama allenarsi e ha bisogno di un ricambio costante nella propria attrezzatura. Questo pallone Wilson, spendibile per tutte le superfici e disponibile in numerose varianti cromatiche dall’elegante color cuoio a dei modelli più sgargianti (che influiscono leggermente sul suo prezzo) è un pallone assolutamente imprescindibile per chi proprio non sa stare lontano dai campi, a prescindere dalle condizioni climatiche!

Controlla cliccando qui l’offerta su Amazon

Dove comprare un pallone da basket online

Anche in questo caso la risposta è molto semplice: basta affidarsi ai shop online dei principali brand sportivi se volete andare sul sicuro, ossia:

Altrimenti potete sempre valutare le offerte presenti su Amazon, su cui vengono raccolti tutti i principali palloni da basket visti in questo elenco. Se, invece, preferite toccare con mano prima di procedere con l’acquisto, allora vi consigliamo di andare direttamente nei principali negozi sportivi come Decathlon, Foot Locker o, ancora meglio, all’interno di shop specializzati sul mondo della pallacanestro che stanno nascendo negli ultimi anni con buona continuità sul territorio italiano.

Quanto pesa un pallone da basket?

I palloni da basket hanno ovviamente diverse taglie le quali si distinguono per fasce d’età e per sesso. Ogni fascia d’età ha un pallone di grandezza differente, così come differenti sono le taglie dei palloni tra uomini e donne. Andiamo a vederle qui di seguito:

Taglia 3: per bambini di età compresa tra i 4 ed i 6 anni. Peso massimo del pallone è di 280 grammi ;

per bambini di età compresa tra i 4 ed i 6 anni. Peso massimo del ; Taglia 5: per bambini di età compresa tra i 7 ed i 12 anni. Peso massimo del pallone è di 470/500 grammi ;

per bambini di età compresa tra i 7 ed i 12 anni. Peso massimo del ; Taglia 6: per squadre femminili da 12 anni in su ed è la sfera ufficiale per campionati FIBA e WBNA. Peso massimo di 500/540 grammi ;

per squadre femminili da 12 anni in su ed è la sfera ufficiale per campionati FIBA e WBNA. Peso massimo di ; Taglia 7: per squadre maschili da 12 anni in su ed è il pallone utilizzato in FIBA e NBA. Ha una circonferenza che va dai 75 ai 78 cm ed il suo peso massimo è di 567/650 grammi.

Quanto deve essere gonfiato un pallone da Basket?

In questo caso ci sono pochi accorgimenti, ma chiari, da seguire: la palla deve essere gonfiata ad una pressione tale che una volta fatta cadere sul terreno di gioco – solitamente da un’altezza di circa 1.80 metri – rimbalzi ad un’altezza compresa tra 1.20 metri (minimo) e 1.40 metri (massimo).

Speriamo che questa panoramica sui migliori palloni da basket disponibili sul mercato vi abbia aiutato a chiarirvi le idee sulle scelte da effettuare per vivere al meglio le vostre partitelle con gli amici!