NBA, è venuto a mancare Sekou Smith

Un reporter e analyst tra più apprezzati e stimati, una delle voci più riconosciute e iconiche del canale tematico NBA TV, Sekou Smith, è venuto a mancare. Si e spento a 48 anni a causa del Covid-19.

Nativo del Michigan, Smith è stato per più di un decenno uno dei pilastri di NBA TV, dove ha ricoperto più ruoli con grande versatilità: analyst, scrittore, e presentatore del podcast Hang Time, da lui fondato. Il giornalista era amato da tutto l’universo della pallacanestro NBA. Ne sono prova le manifestazioni di cordoglio giunte alla notizia della scomparsa.

Di seguito il comunicato da parte del commissioner NBA Adam Silver.

“L’NBA piange la scomparsa di Sekou Smith, membro amato della famiglia NBA. Sekou era uno dei giornalisti che più amava il suo lavoro, e un buonissimo amico per molte persone nella lega. Ci ha mostrato la sua visione del gioco per più di due decadi, inclusi 11 anni con Turner Sports dove ha mostrato tutte le sue abilità come analista televisivo, scrittore e presentatore di podcast. L’amore di Sekou per la pallacanestro era chiara a chiunque lo conoscesse ed è sempre venuto fuori attraverso il suo lavoro. Le nostre più sentite condoglianze vanno a sua moglie, Heather, e ai suoi figli, Gabriel, Rielly e Cameron.”

Turner Sports stessa, emittente titolare di NBA TV, ha pubblicato un comunicato riguardo la scomparsa di Smith, così come molti amici e addetti ai lavori della lega, tra cui Steve Kerr, Chris Paul, Dwyane Wade e Adrian Wojnarowski.

Man today just got a little heavier… my condolences to Sekou’s wife, family, friends, and extended NBA family. What a kind and compassionate man we just lost. 🙏🏾🕊 — Chris Paul (@CP3) January 27, 2021

I’ve never had anything but positive interactions and conversations with Sekou Smith. Our prayers go out to the Smith family. We lost a good one. Rest In Heaven🖤 https://t.co/yszgMXpfo1 — DWade (@DwyaneWade) January 27, 2021