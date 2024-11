Classifica NBA 2024-2025

NBA Classifica 2024-2025

NBA Classifica Eastern Conference

Tabellone aggiornato

La classifica NBA della Eastern Conference aggiornata al 10 novembre 2024. Ricordiamo che la seconda edizione dell’In-Season Tournament, scatterà nella notte italiana tra il 12 e 13 novembre. Lo scorso anno vinsero i Los Angeles Lakers.

La stagione regolare ha preso il via nella notte italiana tra il 22 e il 23 ottobre. Una sola squadra ancora imbattuta ad Est e in generale nell’intera lega: si tratta dei Cleveland Cavaliers, che guidano la classica seguiti dai Boston Celtics – campioni NBA in carica. I Chicago Bulls, sesti in graduatoria ad Est, sarebbero l’ultima squadra qualificata direttamente ai Playoff. Per decretare settima e ottava testa di serie del tabellone, ormai consolidata la formula del Play-in: coinvolte negli spareggi le squadre dalla 7 alla 10.

SQUADRA VITTORIE SCONFITTE %W GB U10 1.Cavaliers 13 0 .1000 – 10-0 2.Celtics 10 3 .769 3 7-3 3.Magic 7 6 .538 6 5-5 4.Knicks 5 6 .455 7 5-5 5.Pacers 5 6 .455 7 4-6 6.Bulls 5 7 .417 7.5 4-6 7.Hawks 5 7 .417 7.5 3-7 8.Nets 5 7 .417 7.5 5-5 9.Heat 4 6 .400 7.5 4-6 10.Pistons 5 8 .385 8 5-5 11.Hornets 4 7 .364 8 3-7 12.Bucks 4 8 .333 8.5 3-7 13.Wizards 2 8 .200 9.5 2-8 14.Sixers 2 9 .182 10 2-8 15.Raptors 2 10 .167 10.5 1-9

NBA Classifica Western Conference

Tabellone aggiornato

La classifica NBA della Western Conference aggiornata al 10 novembre 2024. Comandano gli Oklahoma City Thunder, a mezza vittoria di distanza dai Golden State Warriors. I Los Angeles Lakers sarebbero l’ultima squadra qualificata direttamente ai Playoff nel tabellone principale. Per decretare settima e ottava testa di serie, ormai consolidata la formula del Play-in: coinvolte negli spareggi le squadre dalla 7 alla 10.