NBA Playoff 2024: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone

Mancano due settimane alla fine della regular season NBA, che si concluderà il prossimo 14 aprile. Due giorni dopo inizierà il torneo di Play-in, che decreterà la settima e ottava testa di serie di entrambe le Conference. E il 20 aprile si entrerà nel vivo della stagione, con la prima palla a due dei Playoff NBA 2024.

NBA Playoff 2024: le squadre qualificate

Al 31 marzo i Boston Celtics sono l’unica squadra ad avere la certezza matematica di un posto ai Playoff (58-16 il record parziale). I biancoverdi hanno messo in bacheca anche il titolo dell’Atlantic Division e la prima testa di serie nella Eastern Conference.

A Est almeno un piazzamento Play-in per Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers, New York Knicks, Orlando Magic, Indiana Pacers, Miami Heat e Philadelphia 76ers. Nella Western Conference, invece, vedremo almeno agli spareggi Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets. Per tutte le squadre citate, ovviamente, l’auspicio è quello di conquistare presto l’accesso diretto ai Playoff.

Gli accoppiamenti NBA Playoff aggiornati

Settimo e ottavo seed nella griglia Playoff delle due Conference rispecchiano la posizione in graduatoria attuale, in attesa dei verdetti del Play-in. Fatta questa doverosa premessa, al 31 marzo, in vista di un ipotetico primo turno Playoff, il tabellone risulta così definito:

Eastern Conference

1° turno

(1) Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers (8)

(2) Milwaukee Bucks vs. Miami Heat (7)

(3) Cleveland Cavaliers vs. Indiana Pacers (6)

(4) New York Knicks vs. Orlando Magic (5)

Western Conference

(1) Minnesota Timberwolves vs. Sacramento Kings (8)

(2) Oklahoma City Thunder vs. Phoenix Suns (7)

(3) Denver Nuggets vs. Dallas Mavericks (6)

(4) L.A. Clippers vs. New Orleans Pelicans (5)

NBA Play-in: le squadre qualificate

Non ci sono ancora squadre qualificate al Play-in per una semplice ragione matematica. Alcune puntano legittimamente a staccare il biglietto per la postseason senza passare dagli spareggi, agganciando il sesto posto, l’ultimo utile in tal senso. Per altre, invece, quello del Play-in è l’ultimo treno.

In ballo al momento (31 marzo 2024) ci sono, dal settimo al decimo posto an Est, nell’ordine: Miami Heat, Philadelphia 76ers, Chicago Bulls e Atlanta Hawks. Sulla costa orientale, non parteciperanno alla volata Play-in quattro squadre già fuori dai giochi: Toronto Raptors (23-50), Charlotte Hornets (18-55), Washington Wizards (14-60) e Detroit Pistons (13-61).

Al 31 marzo, nella Western Confererence, dal settimo al decimo posto, troviamo Phoenix Suns, Sacramento Kings, Los Angeles Lakers e Golden State Warriors. Già eliminati dalla corsa Play-in gli Utah Jazz (29-45), i Memphis Grizzlies (24-50), i Portland Trail Blazers (19-55) e i San Antonio Spurs di Victor Wembanyama (18-56).

