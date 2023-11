Classifica NBA 2023-2024

NBA Classifica 2023-2024

NBA Classifica Eastern Conference

Tabellone aggiornato

La classifica NBA della Eastern Conference aggiornata al 7 novembre 2023. La stagione regolare si chiuderà il 14 aprile 2024. In testa rimangono i Boston Celtics, nonostante la prima sconfitta subita dopo cinque vittorie consecutive, ma vengono raggiunti in vetta dai Philadelphia 76ers. Gli Orlando Magic di Paolo Banchero sarebbero ad oggi l’ultima squadra qualificata direttamente ai Playoff. Per decretare settima e ottava testa di serie del tabellone, ormai consolidata la formula del Play-in: coinvolte negli spareggi le squadre dalla 7 alla 10. Ricordiamo invece la novità dalla stagione NBA corrente: l’In-season Tournament.

SQUADRA VITTORIE SCONFITTE %W GB U10 1.Celtics 5 1 .833 – 5-1 2.Sixers 5 1 .833 – 5-1 3.Bucks 4 2 .667 1 4-2 4.Hawks 4 3 .571 1.5 4-3 5.Pacers 4 3 .571 1.5 4-3 6.Magic 4 3 .571 1.5 4-3 7.Cavaliers 3 4 .429 2.5 3-4 8.Nets 3 4 .429 2.5 3-4 9.Knicks 3 4 .429 2.5 3-4 10.Heat 3 4 .429 2.5 3-4 11.Raptors 3 4 .429 2.5 3-4 12.Bulls 3 5 .375 3 3-5 13.Hornets 2 4 .333 3 2-4 14.Pistons 2 6 .250 4 2-6 15.Wizards 1 5 .167 4 1-5

NBA Classifica Western Conference

Tabellone aggiornato

La classifica NBA della Western Conference aggiornata al 7 novembre 2023. Comandano i Denver Nuggets campioni in carica, tallonati a mezza gara di distanza dai Dallas Mavericks. Gli Oklahoma City Thunder sarebbero ad oggi l’ultima squadra qualificata direttamente ai Playoff. Per decretare settima e ottava testa di serie, ormai consolidata la formula del Play-in: coinvolte negli spareggi le squadre dalla 7 alla 10.