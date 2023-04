NBA Playoff 2023: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone

La regular season 2023 si chiuderà domenica 9 aprile. Una notte di respiro e poi apnea, con gli spareggi Play-in per decretare settima e ottava testa di serie nel tabellone NBA Playoff di Eastern e Western Conference.

NBA Playoff 2023: le squadre qualificate

All’1 aprile Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets e Memphis Grizzlies e Sacramento Kings sono le sette squadre ad aver già la certezza matematica di un posto ai Playoff.

Gli accoppiamenti NBA Playoff aggiornati: tabellone

Settimo e ottavo seed nelle due Conference NBA rispecchiano quella che è l’attuale posizione in graduatoria, in attesa dei verdetti Play-in. Ciò premesso, all’1 aprile 2023, in vista di un ipotetico primo turno NBA Playoff, il tabellone risulta così definito:

Eastern Conference

1° turno

(1) Milwaukee Bucks vs. Atlanta Hawks (8)

(2) Boston Celtics vs. Miami Heat (7)

(3) Philadelphia 76ers vs. Brooklyn Nets (6)

(4) Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks (5)

Western Conference

1º turno

(1) Denver Nuggets vs. New Orleans Pelicans (8)

(2) Memphis Grizzlies vs. Los Angeles Lakers (7)

(3) Sacramento Kings vs. Golden State Warriors (6)

(4) Phoenix Suns vs. Los Angeles Clippers (5)

NBA Play-in: le squadre ancora in ballo, coast to coast

Quadro aggiornato all’1 aprile 2023. Gli spareggi Playoff della Eastern Conference coinvolgerebbero ad oggi rispettivamente Miami Heat, Atlanta Hawks, Toronto Raptors e Chicago Bulls. In palio due biglietti per la postseason. Già eliminati dalla rincorsa, invece, i Detroit Pistons e gli Charlotte Hornets.

Situazione analoga e se possibile ancor meno definita nella griglia Playoff della Western Conference. Il Play-in ad Ovest è ad oggi, 31 marzo, affare tra Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans, Minnesota Timberwolves, e Oklahoma City Thunder.

Una coppia texana, San Antonio Spurs e Houston Rockets, occupa ormai da mesi il fondo della graduatoria. Per entrambe, nulla più da chiedere al finale di stagione in termini di risultati vista l’eliminazione, certificata ora dall’aritmetica dalla battaglia per la postseason. Fuori dai giochi Playoff anche i Portland Trail Blazers.

