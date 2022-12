Statistiche sotto l’albero: triple doppie NBA nel giorno di Natale

Da quando è stata introdotta come statistica ufficiale dalla NBA, la tripla doppia è sempre stata simbolo di una partita quasi perfetta, se fatta registrare nel giorno di Natale è un qualcosa di ancor più speciale.

Andiamo a scoprire insieme i giocatori che hanno messo a segno una tripla doppia in questo giorno di festa.

Tutte le triple doppie firmate nel Christmas Day NBA

Oscar Robertson – 1960-61, 1961-62, 1963-64, 1967-68

La prima tripla doppia nella storia del Christmas Day non poteva che essere di Oscar Robertson, colui che ha detenuto il record di triple doppie registrate in una singola stagione per quasi 60 anni. “The Big O” vanta ad oggi anche il record per la tripla doppia con il numero di punti più alto a Natale: 40 punti, 12 rimbalzi e 17 assist nel 1961.

John Havlicek – 1967-68

La prima ed unica tripla doppia di John Havkicek nel giorno di Natale arriva nel 1967. “Hondo” guida i Celtics alla settima vittoria consecutiva, battendo i New York Knicks 134-124. La cavalcata di quei Celtics li porterà fino alla vittoria per 4-3 nelle serie finale contro i Lakers ed al 10º anello in 12 stagioni.

Billy Cunningham – 1970-71

Billy Cunningham chiude il suo periodo stratosferico con la tripla doppia nel giorno di Natale – la terza consecutiva a medie assurde – aiutando i Sixers a sconfiggere 105-100 i Detroit Pistons. La stagione 1970-1971 dei 76ers e di Billy Cunningham si concluderà però molto presto (sconfitta 4-3 nel primo turno dei Playoff per mano dei Baltimore Bullets).

LeBron James – 2010-11

La prima tripla doppia della carriera di LeBron James nel Christmas Day NBA arriva al debutto in questo giorno con la casacca dei Miami Heat. Prestazione mostruosa, non solo per i 27 punti, 11 rimbalzi e 10 assist, ma anche soprattutto per aver limitato il compianto Kobe Bryant a soli 17 punti con 6-16 dal campo. Alla fine la portano a casa gli Heat. 96-80 il risultato finale. L’allora numero 6 di Miami scherzò a fine partita su una conversazione avuta con Kobe negli ultimi minuti di gara.

“Gli ho chiesto cosa ha ricevuto per Natale.”

Russell Westbrook – 2013-14

La prima tripla doppia di Russell Westbrook nel giorno di Natale arriva ancor prima di diventare “The Triple Double Machine”. 14 punti, 13 rimbalzi e 10 assist in soli tre quarti per rovinare le feste ai tifosi dei Knicks. Al Madison Square Garden finisce 124-93 per gli Oklahoma City Thunder.

Draymond Green – 2017-18

I Golden State Warriors vincono 99-92 il rematch delle Finals contro i Cleveland Cavaliers giocato nel giorno di Natale.Vincono anche grazie alla tripla doppia di Draymond Green che chiude con 12 punti, 11 rimbalzi e 11 assist. Vincono e non è un caso, perché nelle 31 partite in cui Draymond Green ha fatto registrare una tripla doppia i Dubs hanno un record di 30 successi e una sola sconfitta.

Kemba Walker – 2021-22

Nonostante la difficilissima partita al tiro – sbaglia nove dei suoi 12 tiri totali – Kemba Walker riesce comunque ad entrare nei libri di storia degli NBA Christmas Day, diventando il primo giocatore dei Knicks a mandare a referto una tripla doppia nel giorno di Natale. 10 punti, 10 rimbalzi e 12 assist per il nativo di New York che è apparso molto commosso a fine partita.

“È stato fantastico. Sono momenti che sogni. È difficile esprimerlo a parole, ad essere onesti. È stato speciale, solo essere a casa, con quella scritta New York sul petto…un bambino di New York City, nato e cresciuto qui. È stato fantastico.”

Russell Westbrook & James Harden – 2021-22

Poche ore dopo Kemba Walker tocca a James Harden e Russell Westbrook fare la storia. Il primo chiude la gara con 36 punti, 10 rimbalzi e 10 assist aiutando i suoi a sbancare la Crypto.com Arena con la vittoria 122-115. Il secondo invece tira con un pessimo 4-20 per 13 punti totali aggiungendo anche 12 rimbalzi e 11 assist. I due diventano i primi giocatori a far registrare una tripla doppia nella stessa partita durante il giorno di Natale.

Vedremo se la classifica dovrà essere riaggiornata quest’anno dato che i due giocatori con il maggior numero di triple doppie fatte registrare in questa stagione scenderanno in campo nel Christmas Day NBA. Si tratta di Luka Dončić e Nikola Jokić, entrambi a quota 6 triple doppie.