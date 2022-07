È morto Bill Russell: la leggenda NBA aveva 88 anni

Bill Russell si è spento oggi all’età di 88 anni. L’annuncio della morte arriva direttamente dalla famiglia con un messaggio diffuso sui social.

”Con il cuore pesante vogliamo comunicare a tutti i suoi amici tifosi e fan che Bill Russell, la figura più vincente nello sport americano, ci ha lasciato oggi in pace all’età di 88 anni con accanto la moglie Jeanine. I dettagli sulla cerimonia funebre verranno presto resi noti.



Icona dei Boston Celtics, Russell è stato 11 volte campione NBA in 13 stagioni da giocatore e ha conquistato due anelli in panchina da allenatore. Dal 2009 il premio di MVP delle Finals NBA è stato ribattezzato in suo onore Bill Russell NBA Finals Most Valuable Player Award.

