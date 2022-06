Record NBA, triple segnate ai Playoff in carriera

Record NBA, triple segnate ai Playoff

Al pari di una schiacciata di un isolamento uno contro uno, anche un canestro da tre punti ai Playoff NBA può rivelarsi decisivo, elettrizzante. Non servono buzzer beater per accendere il pubblico e scaldare l’atmosfera: chi vanta il record NBA di triple segnate ai Playoff lo sa bene. Stephen Curry, primatista ogni epoca nella lega per triple segnate in carriera dopo il sorpasso completato su Ray Allen, guida anche la graduatoria relativa ai tiri da tre punti mandati a bersaglio nella postseason. Scopriamo assieme come si compone la classifica all-time alle spalle del numero 30 dei Golden State Warriors.

Record triple segnate in carriera ai Playoff NBA

Classifica aggiornata il 6 giugno 2022 [Fonti nba.com/stats e Basketball Reference].

Giocatori in attività

Ovviamente Stephen Curry comanda anche la classifica per triple segnate ai Playoff NBA riservata ai giocatori in attività. Scopriamo assieme le prime 30 posizioni.