Record partite giocate Playoff NBA in carriera, la classifica

Win or go home, il claim dei Playoff NBA, riassume alla perfezione la forza di una formula da dentro o fuori che stagione dopo stagione si rivela vincente. I tentativi di replica del modello nei vari campionati, anche europei, ne sono una conferma. Contare le presenze in postseason di un determinato giocatore potrebbe sembrare a prima vista un esercizio sterile e superficiale. Sapere chi detiene il record di partite giocate ai Playoff NBA in carriera aiuta però a farsi un’ idea del rendimento complessivo di un atleta, un campione in grado di alzare con costanza il livello nei momenti decisivi della stagione.

Record partite giocate Playoff NBA, la classifica ogni epoca

Il primatista in questa classifica è LeBron James, sul podio anche per quanto riguarda i minuti NBA giocati in carriera. Scopriamo assieme gli altri nomi [Fonti: nba.com/stats ; basketballreference].

Giocatori in attività

Oltre a detenere il record di partite giocate ai Playoff NBA in carriera, LeBron James, come abbiamo visto, è l’unico giocatore in attività a occupare un posto nella top 10 di sempre. Stante la mancata qualificazione dei Los Angeles Lakers alla postseason 2022, il nativo di Akron dovrà attendere almeno un anno per ritoccare le proprie cifre. Vediamo chi lo segue tra i giocatori con più presenze Playoff in carriera.