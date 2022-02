NBA, i Golden State Warriors pronti ad offrire un’estensione contrattuale a Jordan Poole

Secondo quanto riportato dai giornali americani, i Golden State Warriors avrebbe intenzione di assicurarsi le prestazioni di Jordan Poole per almeno altri quattro anni.

Il giocatore infatti, esploso al termine della passata stagione e capace di toccare medie di 16.4 punti, 3.5 assist e 3.1 rimbalzi a partita in questa annata, si affaccerebbe all’offseason del 2023 da restricted free agent. Ciò significherebbe che per continuare a vederlo indossare la casacca gialloblu, gli Warriors dovrebbero pareggiare ogni eventuale offerta. Golden State punta così a togliersi il dente già da quest’estate ed assicurarselo con un contratto quadriennale da circa $80 milioni totali.

I do believe Jordan Poole deserves it & we need to do everything in our power to keep him. pic.twitter.com/qYw0eew2KR

— StephHoopz (@StephHoopz) February 23, 2022