NBA, Dwyane Wade: “Guardarlo giocare è divertimento assoluto”

Nel corso di “Inside The NBA” , programma serale di TNT, prendono la parola personalità di spicco del passato NBA, analizzando la giornata appena conclusasi e giudicando l’operato di alcuni giocatori in particolare. Nella giornata di ieri, Dwyane Wade, ricoprendo il ruolo di analista come ogni martedì, ha colto l’occasione per rivelare chi sia, tra i cestisti attualmente in attività, il giocatore che più lo diverte in campo:

“Stephen Curry sta giocando a livelli pazzeschi, non ci sono dubbi. E’ il giocatore che preferisco in assoluto. Dinamico, bravo nel palleggio, tiratore irreale. Vedo tanti ragazzi di talento in NBA, ma nessuno mi fa saltare sulla sedia come Curry. Mi adeguo al parere di Shaq.”

Shaquille O’Neal non regala certamente complimenti. L’ex centro dei Lakers è solito infatti sottolineare i difetti dei giocatori, enfatizzando anche pesantemente alcuni errori. Tuttavia, quando si parla di Curry, anche “The Big Aristotle” si lascia andare agli elogi: