NBA, Paul George: “La scorsa stagione la gente ha avuto piacere nel vedermi giù.”

Dopo un anno di grandi difficoltà, caratterizzato anche dal trasferimento ai Los Angeles Clippers, Paul George pare finalmente in grande crescita. L’ala della compagine californiana però non ha dimenticato gli affronti subiti dai suoi avversari. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sono stati gli scontri verbali con Chris Paul e Devin Booker nella partita contro i Phoenix Suns.

Paul George – "You better watch your mouth!" Devin Booker – "Soft ass n*****!" PG and DBook are going AT IT during Clippers-Suns.pic.twitter.com/HT1My9K83Y — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) January 4, 2021

Il giocatore ha infatti dichiarato:

“I miei avversari parlano per qualsiasi motivo. Non era mai successo prima, men che meno rivolti direttamente a me, ma per qualche ragione ora c’è un sacco di gente che parla. Finchè vinciamo però non mi interessa, è l’unica cosa che conta.”

Tornando poi sull’ultima stagione e sulle grandi difficoltà avute ai Playoff, Paul George ha affermato:

“La scorsa stagione per me è stata dura, la gente ha avuto piacere nel vedermi giù. Non ho mai sentito discorsi del genere su di me in 10 anni di NBA, ma dopo l’anno scorso la gente si ricorda ancora della passata stagione e io devo rispondere sul campo, sono pronto a competere di nuovo“.

