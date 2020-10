NBA, I Milwaukee Bucks pensano ad una trade per arrivare ad Oladipo

Stando a quanto riportato da Kevin O’Connor di The Ringer, i Milwaukee Bucks hanno discusso una trade per ottenere Victor Oladipo dagli Indiana Pacers.

Oladipo ha ancora un anno residuo di contratto con la franchigia di Indianapolis e quest’ultima, per non perderlo a zero, potrebbe presumibilmente imbastire al più presto una trade per evitare di lasciarlo andare nella prossima estate. Il giornalista di The Ringer ha dichiarato:

“Le fonti della lega circa Victor Oladipo affermano che i Pacers hanno parlato con i Bucks di uno scambio che lo riguarda. A questo punto però è altrettanto probabile che i Sixers, scommettendo su un suo ritorno allo stato di forma pre-infortunio, possano fare un’offerta per il giocatore.”

Non è un mistero che i Bucks cerchino disperatamente un altro scorer di alto livello per migliorare la squadra, specialmente nella metà campo offensiva poiché, se il prossimo obiettivo della franchigia vuole essere il titolo NBA, allora un terzo violino che possa far rifiatare Giannis Antetokounmpo e Khris Middleton è necessario.

Victor Oladipo ha giocato 19 partite con i Pacers quest’anno, saltando buona parte della stagione a causa dell’infortunio alla gamba dello scorso Gennaio 2019 contro i Toronto Raptors.

Il giocatore ha viaggiato con una media di 14.5 punti, 3.9 rimbalzi e 2.9 assist a fronte di un minutaggio limitato, per tutelarlo da eventuali possibili ricadute.

I Bucks devono convincere Antetokounmpo che hanno serie intenzioni di costruire attorno a lui una squadra che possa ambire al titolo NBA e mettere le mani su Oladipo, una delle migliori guardie tiratrici della lega, potrebbe essere proprio il messaggio che l’ala greca aspetta per rimanere a Milwaukee.

