Il mondo NBA reagisce alla clamorosa prestazione di Caris LeVert

Caris LeVert è certamente uno dei giocatori più sottovalutati del panorama NBA. A malincuore, una conformazione fisica notevolmente fragile lo ha spesso condizionato, esattamente come il timore mentale che certi infortuni, specialmente quello alla gamba sinistra dei tempi di Michigan University e quello alla gamba destra occorso nel 2018, abbiano la spregiudicatezza di ripresentarsi.

Nonostante tutto, il ragazzo, nativo di Columbus, ha sempre dimostrato grande senso di orgoglio sul parquet, mettendo in risalto un talento offensivo non esattamente comune, nemmeno in una lega di fuoriclasse. Proprio quell’innata capacità realizzativa gli ha permesso di mettere a referto 51 punti al Boston Garden appena 5 mesi fa.

La notte scorsa, contro un Lillard a dir poco in missione, il giocatore dei Nets ha dato ulteriore sfoggio delle proprie capacità: 37 punti, 6 rimbalzi, 9 assist. L’unico ricordo a tinte fosche della sua serata è il tiro della vittoria sbagliato allo scadere, che, qualora fosse entrato, avrebbe sentenziato irrimediabilmente la stagione di Portland.

Al termine dell’incontro, proprio Damian Lillard, candidato numero uno al premio di Bubble-MVP, ha dichiarato la sua ammirazione per il ragazzo dell’Ohio:

“Caris LeVert è talentuoso. E’ un problema per le difese e lo sarà sempre di più negli anni a venire.”

Di seguito, le reazioni entusiaste di volti assai noti del panorama NBA:

Brooklyn Nets, che aspettano ansiosamente le guarigioni di , che aspettano ansiosamente le guarigioni di Kevin Durant Kyrie Irving , possiedono già la terza stella.

