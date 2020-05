Con la tramsissione delle ultime puntate di The Last Dance, anche Carmelo Anthony si è aggiunta alla schiera di giocatori NBA entusiasti della serie prodotta da ESPN.

L’ex stella di Nuggets e Knicks ha voluto inoltre sottolineare l’importanza nel descrivere il lato umano di Michael Jordan.

“Non sapevano chi fosse come persona. Per tutti lui era solo il grande Michael Jordan, il più forte, il Dio del basket. Un mito, una creatura mitologica, ma non il vero Jordan. Ma con la serie, anche quel velo è stato squarciato, e la gente ha potuto vedere le sue passioni, la sua mentalità e il modo in cui dava il massimo ogni giorno. La maggior parte della gente ha amato questo nuovo lato di Michael, altri ne sono stati sorpresi e qualcuno lo ha addirittura odiato, perché c’è gente che odia sentirsi raccontare la verità. Quando qualcuno costruisce una narrativa attorno al tuo nome non puoi farci niente: la gente continuerà a dire quello che le va di dire. Per questo non resta da fare altro che andare avanti per la propria strada senza preoccuparsi troppo di ciò che dice la gente.”

Secondo l’ala dei Portland Trail Blazers, questa serie dovrebbe inoltre fungere come occasione per attribuire i giusti meriti anche agli attuali giocatori della NBA, spesso denigrati quando comparati con quello che rappresentava la lega in passato.

In particolare, Carmelo Anthony si è voluto riferire al continuo, e a suo modo sbagliato, paragone tra Jordan e LeBron James.

“Paragonare i due è un’impresa impossibile e inutile, perché sono due giocatori completamente diversi tra di loro. Non mi piaccio granché i paragoni, perché ogni volta che si confronta qualcuno, si rinuncia a vedere davvero quello che si ha di fronte ai nostri occhi. Succede coi giocatori attuali, ma avviene soprattutto quando si confronta il basket di oggi con quello del passato. Io non capisco perché non si possano apprezzare entrambi. Oggi la nostra società ci impone delle scelte: questo o quello. Perché invece non possiamo dire che Jordan appartiene alla categoria dei più grandi, proprio come Kobe Bryant o LeBron James. Michael Jordan sarà anche il più grande di tutti i tempi, è inutile girarci intorno, siamo tutti d’accordo. Ma non capisco perché non si possa rendere i dovuti meriti anche a LeBron?”

