Danilo Gallinari nelle scorse ore ha pubblicato una lettera su The Players Tribune in cui è tornato a parlare del rinvio della partita contro gli Utah Jazz che ha significato il primo caso di Coronavirus in NBA e la conseguente sospensione del campionato decisa da Adam Silver. Questo un estratto:

“Quando sono uscito da casa mia per andare all’arena il pomeriggio dell’11 marzo, tutto sembrava normale. Sono sempre il primo giocatore delle squadre a scendere in campo per la palla a due e, solitamente, quando arrivo i tre arbitri sono già ai loro rispettivi posti: uno a metà campo e gli altri due all’altezza di linea dei tre punti. Ma esco quella sera e gli arbitri non ci sono. E capisco che c’è qualcosa che non va. Appena mi accorgo che mancano gli arbitri, la prima cosa che faccio è guardare CP, Chris Paul. Sta a circa sei metri di distanza da me e mi guarda dritto negli occhi. Abbiamo la stessa espressione sul viso. Siamo i due più anziani in campo. Abbiamo giocato tante partite. Abbiamo visto di tutto. Ma non ci era mai capitato di stare in campo pronti per iniziare senza arbitri sul parquet. Quindi ci guardiamo come per dire “Che diavolo sta succedendo?”. Nessuno sapeva che stava succedendo. Compreso il sottoscritto. Ma sapete la prima cosa che mi è venuta in mente, vi giuro, è stata il coronavirus.”

“Negli spogliatoi l’attesa per capire cosa stava succedendo sembrava infinita. Eravamo seduti lì cercando di capire qual fosse il problema. Dopo qualche minuto mi sono rivolto ai miei compagni. “Ragazzi,” dissi. “Secondo me tutto ciò ha a che fare con quel virus. Il coronavirus.” Appena pronunciata quella frase, un gruppo di giocatori ha iniziato a farmi delle domande. E mi sono trovato in mezzo agli spogliatoi a rispondere alle domande di tutti quanti.”