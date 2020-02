Risultati NBA: Davis domina e i Lakers continuano a vincere! Super Doncic guida Dallas, bene gli Spurs in trasferta

Dallas Mavericks 122-106 Orlando Magic

Vittoria facile, in back-to-back, per Doncic e soci. I Mavs volano in Florida, ad Orlando, dove i Magic possono poco e nulla per arginare il talento della super coppia del futuro. Dallas parte con un super primo quarto da 34-18 e rischia solo nel terzo quarto, quando i Magic riescono a effettuare il sorpasso per un attimo. Da lì in poi gli ospiti riprendono la leadership e non la mollano fino all’ultimo. Doncic chiude a 33 punti, 10 rimbalzi e 8 assist. Porzingis ne segna 24, con 10 rimbalzi, 5 assist e 5 stoppate. Per Orlando il miglior marcatore è Vucevic con 27 punti.

Cleveland Cavaliers 113-108 Washington Wizards

Esordio con vittoria sulla panchina dei Cleveland Cavaliers per Bickerstaff. Nonostante il talento delle squadre non sia elevatissimo, come testimoniano i record, Cavs e Wizards regalano tante emozioni soprattutto nel finale di partita (senza dimenticare la super schiacciata di Bradley Beal). Con gli ospiti avanti 109-106, Washington fallisce ben 4 tentativi consecutivi: due triple e due appoggi da sotto, che pregiudicano pesantemente il minuto finale di partita e indirizzano la sfida sui binari di Cleveland. I migliori marcatori sono Sexton con 25 punti e Beal con 26.

Indiana Pacers 106-98 New York Knicks

Vittoria con brivido per gli Indiana Pacers, che al Madison Square Garden devono praticamente vincere per due volte la partita. Avanti di 22 punti nel finale di terzo quarto, gli ospiti si fanno rimontare dai Knicks che nei minuti conclusivi si riportano a -4. I tiri dalla lunetta aiutano Indiana a contenere la rimonta, riuscendo infine a sbancare la Grande Mela. TJ Warren è il miglior marcatore dei suoi, con 27 punti.